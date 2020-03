Realme 6 सीरीज की Early Access Sale शुरू, महज 3,000 रुपये में खरीदें फोन

नई दिल्ली: कंपनी ने Realme 6 सीरीज के लिए अर्ली एक्सेस सेल का आयोजन किया है। इसकी जानकारी रियलमी इंडिया के सीईओ माधव सेठ ने ट्विटर के जरिए दी है। उन्होंने ट्वीट किया है कि 10 मार्च से पहले फोन को इच्छुक ग्राहक खरीद सकते हैं। इसके लिए 3,000 रुपये की राशि जमा करनी होगी। इसके बाद फोन की खरीदारी के समय आपको बची राशि ही जमा करनी है। एक बार पूरा पेमेंट कर देने के तीन दिन के भीतर फोन डिलीवरी कर दिया जाएगा। ध्यान रहे कि इस फोन को 5 मार्च को लॉन्च किया गया था। रियलमी 6 की बिक्री 11 मार्च और रियलमी 6 प्रो की पहली सेल 13 मार्च को आयोजित की जाएगी।

