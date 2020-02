5 मार्च को Realme 6 और Realme 6 Pro का होगा 'स्वैग से स्वागत', सलमान खान बने ब्रांड एम्बेसडर

नई दिल्ली: Realme 6 और Realme 6 Pro भारत में 5 मार्च को लॉन्च किया जाएगा। फोन से जुड़ी जानकारी देते हुए Realme इंडिया के सीईओ माधव सेठ ने अपने ट्वीटर अकाउंट पर बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के साथ एक फोटो भी शेयर की है जिसमें Realme 6 के कैमरे को लेकर खुलासा किया है। आपको बता दें कि अब भारत में Realme के ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान होंगे।

Realme के आधिकारिक ट्वीटर अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया गया है, जिसमें अपकमिंग स्मार्टफोन Realme 6 और Realme 6 Pro की लॉन्च डेट का खुलासा किया है। रियलमी ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि Realme 6 सीरीज को भारत में 5 मार्च को दोपहर 12.30 बजे लॉन्च किया जाएगा। इस पोस्टर में सलमान खान के साथ में Realme 6 की फोटो दिखाई देगी। साथ ही कंपनी ने अपने पोस्ट में से साफ कर दिया है कि Realme 6 में 64MP AI क्वाड कैमरा दिया जाएगा। इसके अलावा बाकी कैमरे अल्ट्रा वाइड लेंस, टेलिफोटो लेंस और अल्ट्रा मैक्रो लेंस के साथ होंगे। वहीं फ्रंट में सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए अल्ट्रा वाइड कैमरा दिया जाएगा।

Welcoming @BeingSalmanKhan as the ambassador of @realmemobiles ! Now it's time to make it grander! Unveiling 64MP #ProCameraProDisplay with #realme6 & #realme6Pro . Witness the launch live at 12:30 PM, 5th March. Know more: https://t.co/83RpVna6dw pic.twitter.com/V5w53O1Qow

After bringing you the best of Tech World, now it’s time to bring to you the best of Entertainment World.



Bhai @BeingSalmanKhan, @realmemobiles apka swagat karta hai!

Share your excitement using #realmeSalman & get a chance to win upcoming #realme phone. pic.twitter.com/dL4GuD1j1n