महज 2 मिनट में इस स्मार्टफोन के 1.5 लाख यूनिट बिके, कीमत 7500 रुपये से कम

नई दिल्ली। रियलमी के लेटेस्ट व सस्ते स्मार्टफोन Realme C11 को कल यानी 22 जुलाई को भारत में पहली बार सेल के लिए पेश किया गया था। इस दौरान 7499 रुपये वाले स्मार्टफोन के 1.5 लाख यूनिट महज 2 मिनट में आउट ऑफ स्टॉक हो गए। इसकी जानकारी कंपनी ने अपने अधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर एक पोस्ट के जरिए दिया है।

इस फोन को इस महीने के शुरुआत में ही लॉन्च किया गया था। फोन में मीडियाटेक हीलियो जी35 प्रोसेसर और 5000mAh बैटरी दी दमदार बैटरी दी गयी है। इस फोन की अगली सेल 29 जुलाई को आयोजित की जाएगी। ग्राहक स्मार्टफोन को फ्लिपकार्ट और कंपनी की अधिकारिक वेबसाइट से खरीद सकेंगे। Realme C11 रिच ग्रीन व रिच ग्रे कलर में उपलब्ध है।

Do you recall any bigger sale at any day than this in 2020? Another #DareToLeap record made by realme's entry-level value king.

1,50,000+ users have chosen to upgrade to a #BiggerBatteryLargerDisplay with #realmeC11 today. pic.twitter.com/fgXXj11rT2