लॉकडाउन के बीच Realme Narzo सीरीज भारत में 21 अप्रैल को होगा लॉन्च, जानें फीचर्स

नई दिल्ली: Realme Narzo सीरीज के तहत रियलमी भारत में अपने दो नए स्मार्टफोन Narzo 10 और Narzo 10A को लॉकडाउन के बीच 21 अप्रैल को लॉन्च करने जा रहा है। इससे पहले फोन की लॉन्चिंग 26 मार्च को होने वाली थी, लेकिन कोरोनावायरस के बढ़ते केस को देखते हुए लॉन्चिंग को रद्द कर दी गयी थी। अब कंपनी ने अपने अधिकारिक ट्वीटर अकाउंट के जरिए लॉन्चिंग डेट का ऐलान किया है।

Realme Narzo सीरीज को ऑनलाइन भारत में लॉन्च किया जाएगा। इसकी लाइव स्ट्रीमिंग कंपनी के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर दोपहर 12 बजकर 30 मिनट पर शुरू होगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, Realme Narzo 10 के रियर में क्वाड कैमरा सेटअप दिया जाएगा। हालांकि Realme Narzo 10A में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप ग्लॉसी बैक पैनल के साथ मिलेगा। पावर के लिए दोनों फोन में 5,000 एमएएच की बैटरी दी जाएगी।

Apple iPhone 8 की बिक्री बंद होने के बाद भी यहां से खरीद सकते हैं फोन

इसके अलावा अगर अन्य फीचर्स की बात करें तो इन दोनों ही फोन की स्क्रीन 6.5 इंच की होगी, जो 89.8 प्रतिशत स्क्रीन-टू-बॉडी रेशियो और वाटरड्रॉप नॉच के साथ आएगा। यानी फ्रंट कैमरा इंन डिस्प्ले मिलेगा। रिपोर्ट के मुताबिक, रियलमी नार्ज़ो 10 को Realme 6i का रीब्रांडेड वर्जन कहा जा रहा है। इसके अलावा रियलमी नार्जो 10ए को Realme C3 का रीब्रांडेड वर्जन कहा जा रहा है। फिलहाल कंपनी की ओर से दोनों फोन के फीचर्स को लेकर कुछ भी नहीं कहा गया है।

Changing the definition of bold and the unique, #realmeNarzo10 and #realmeNarzo10A are all set to be unveiled!

Watch the launch video online at 12:30 PM, 21st April on our official channels. https://t.co/Oe2ajoK9up pic.twitter.com/oTvSYGvMyF