इंतजार खत्म! 11 मई को Realme Narzo Serie भारत में होगा लॉन्च, यहां देखें लाइव इवेंट

नई दिल्ली: लंबे इंतजार के बाद आखिरकार रियलमी ने अपने Realme Narzo Series की लॉन्चिंग डेट का खुलासा कर दिया है। कंपनी भारत में अपने दो नए स्मार्टफोन Realme Narzo 10 और Realme Narzo 10A को लॉकडाउन में ही ऑनलाइन 11 मई को लॉन्च करने जा रही है। इसकी जानकारी कंपनी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर करके दी है। इससे पहले फोन को 26 मार्च को लॉन्च किया जाना था, लेकिन लॉकडाउन के बाद इसकी दूसरी लॉन्चिंग तारीख का ऐलान 21 अप्रैल को किया गया, जिसे दोबारा रद्द कर दिया गया था।

Witness next-level clarity and #FeelThePower of 48MP AI Quad Camera. Introducing you to a picture-perfect world with the all-new #realmeNarzo10!

Watch the launch video online at 12:30 PM, 11th May on our official channels.

