महज 2,000 रुपये में मिल रहा Realme C2, ऐसे उठाएं फायदा

नई दिल्ली: चीनी मोबाइल मेकर कंपनी Realme ने नई दिल्ली में अपने बजट रेंज स्मार्टफोन Realme C2 के लिए एक पॉप-अप स्टोर ओपन किया है। इस स्टोर को नई दिल्ली के सुभाष नगर स्थित पैसिफिक ( Pacific ) मॉल में ओपन किया गया है। ग्राहक अब Realme C2 को इस स्टोर से महज 2,000 रुपये की कीमत पर खरीद सकते हैं। कंपनी का यह स्टोर First come first serve आधारित है जिसके तहत C2 को सेल के लिए उपलब्ध करा दिया गया है।

Realme C2 को महज 2,000 रुपये में ऐसे खरीदें

बता दें कंपनी ने इससे पहले Realme 3 Pro के लिए पॉप-अप स्टोर खोला था जिसे काफी सफलता भी मिली थी। इन दोनों ही स्मार्टफोन को पिछले महीने ही भारत में लॉन्च किया गया है। पॉप-अप स्टोर पर मिल रहे ऑफर के तहत पहले 30 ग्राहकों को Realme C2 महज 2,000 रुपये में खरीदने का मौका मिलेगा। इसके लिए उन्हें अपने चालू हालत वाले फीचर फोन को एक्सचेंज करना होगा। इसके कंपनी अपने ग्राहकों के लिए एक लकी ड्रॉ भी आयोजित करेगी। इसके तहत टॉप 50 विजेताओं को Realme C2 मात्र 2,000 रुपये की कीमत पर मिलेगा। इस स्मार्टफोन की वास्तविक कीमत 5,999 रुपये है।

Realme C2 स्पेसिफिकेशंस और कैमरा

Realme C2 में 6.1 इंच का एचडी प्लस डिस्प्ले है, जिसका रिज्योलूशन (720x1560 पिक्सल) है और आस्पेक्ट रेशियो 19.5:9 है। हैंडसेट पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन दिया गया हैऑक्टा-कोर मीडियाटेक हीलियो पी22 प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है। फोन एंड्रॉयड 9.0 पाई पर आधारित कलरओएस 6.0 पर काम करता है और डुअल सिम को सपोर्ट करता है। फोटोग्राफी के लिए Realme C2 में डुअल रियर कैमरा दिआ गया है। पहला अपर्चर एफ/ 2.2 के साथ 13 मेगापिक्सल और दूसरा अपर्चर एफ/ 2.4 के साथ 2 मेगापिक्सल का सेंसर कैमरा है। फ्रंट में सेल्फी के लिए एफ/ 2.0 अपर्चर के साथ 5 मेगापिक्सल का सेंसर मौजूद है। रियर में फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। पावर के लिए फोन में 4000 एमएएच की बैटरी दी गयी।