15 जुलाई को Realme X भारत में होगा लॉन्च, जानिए फीचर्स

नई दिल्ली: Realme X को भारत में 15 जुलाई को लॉन्च किया जाएगा। इसकी जानकारी कंपनी के ऑफिशियल साइट और भारत रियलमी CEO Madhav Sheth ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक वीडियो शेयर करके दी। इस दौरान उन्हें ये भी बताया है कि कंपनी स्पाइडर मैन एडिशन ( Realme X Spider Man edition ) को भी पेश करेगी। चीन में Realme X सीरीज के दो हैंडसेट पेश किए गए हैं, जिसमें Realme X और Realme X lite शामिल है। खबरों की माने तो भारत में Realme X के फीचर्स को बदल कर पेश किया जाएगा। फिलहाल फीचर्स व कीमत को लेकर कोई खुलासा नहीं किया गया है।

I am really excited to announce our collaboration with #SpiderManFarFromHome for realme X. See you at the premiere. pic.twitter.com/sTBJhXMAN0