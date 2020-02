दुनिया का पहला NAVIC सपोर्ट वाला स्मार्टफोन है Realme X50 Pro 5G

नई दिल्ली: रियलमी ने अपने 5G स्मार्टफोन में भारत का नाविक नेविगेशन सपोर्ट दिया है। इस फोन का नाम Realme X50 Pro 5G है जिसमें NAVIC सपोर्ट दिया गया है। कंपनी का कहना है कि आने वाले सभी स्मार्टफोन में अब नाविक नेविगेशन सपोर्ट दिया जाएगा। बता दें कि नाविक भारत का अपना सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है।

Yes, our ultimate flagship, #realmeX50Pro features #NavIC & even our upcoming phone will feature it as well.

So World's first, World's second, coming in a row, all for India.

Plan to talk more on 5th March. See you there with 1500 #realme fans. https://t.co/SXwcu1vYyI