24 फरवरी को ऑनलाइन Realme X50 Pro 5G किया जाएगा लॉन्च, जानें फीचर्स

नई दिल्ली: MWC 2020 कैंसिल हो जाने के बाद रियलमी अपने लेटेस्ट स्मार्टफोन Realme X50 Pro 5G को ग्लोबल 24 फरवरी को लॉन्च करने जा रहा है। इसकी जानकारी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Realme ने अपने आधिकारिक ट्वीटर अकाउंट पर जारी एक पोस्ट के जरिए गी। पोस्ट में लिखा कि कोरोना वायरस की वजह से MWC 2020 कैंसिल हो गया गया है इसलिए कंपनी अपने अपकमिंग स्मार्टफोन को ऑनलाइन लॉन्च करने जा रहा है, 24 फरवरी को मैड्रिड में Realme X50 Pro 5G को ऑनलाइन लॉन्च किया जाएगा। बता दें कि इससे पहले Realme X50 Pro 5G को बार्सिलोना MWC 2020 इवेंट में लॉन्च किया जाना था।

Important: Over the growing concern of Novel Coronavirus & its impact on global health, #MWC20 in Barcelona has been cancelled. Hence, we have shifted the launch of #realmeX50Pro 5G to an online launch globally on 24th Feb in Madrid. Stay tuned for further updates. pic.twitter.com/aC7GRpsP1H