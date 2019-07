4 जुलाई को Redmi 7A भारत में होगा लॉन्च, जानिए कीमत

नई दिल्ली: शाओमी ( Xiaomi ) अपने नए स्मार्टफोन Redmi 7A को भारत में 4 जुलाई को लॉन्च करने जा रही है। शाओमी इंडिया ( xiaomi india ) ने अपने ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट करके लॉन्चिंग डेट का खुलासा किया है। फोन की लॉन्चिंग को Flipkart और Mi.com पर देख सकते हैं। चीन में Redmi 7A के 2 जीबी रैम व 16 जीबी स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 549 चीनी युआन (लगभग 5,500) रुपये और 2 जीबी रैम व 32 जीबी स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 599 चीनी युआन (लगभग 6,000 रुपये) रखी गयी है। जरूरत पड़ने पर एसडी कार्ड की मदद से मेमोरी को 256 जीबी तक बढ़ाया जा सकता है।

