9 अक्टूबर को Redmi 8 भारत में होगा लॉन्च, जानिए फीचर्स

नई दिल्ली: शाओमी के नए स्मार्टफोन Redmi 8 को भारत में 9 अक्टूबर को लॉन्च किया जाएगा। इसकी जानकारी शाओमी इंडिया के प्रमुख मनु कुमार जैन अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए दी। उन्होंने ट्वीट करके बताया कि इस फोन को अगले हफ्ते भारत में लॉन्च किया जाएगा। बता दें कि पिछले महीने यानी सितंबर में भारतीय मार्केट में Redmi 8A को पेश किया है।

