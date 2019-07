महज 855 रुपये में खरीद सकते हैं Redmi K20 और Redmi K20 Pro, 12 जुलाई से शुरू होगी प्री-बुकिंग

नई दिल्ली: Xiaomi अपने दो नए स्मार्टफोन Redmi K20 और Redmi K20 Pro को भारत में 17 जुलाई को लॉन्च करने जा रहा है। इससे पहले Xiaomi ने इन दोनों स्मार्टफोन के लिए Alpha Sale का ऐलान किया है। इस सेल में ग्राहक इस फोन को लॉन्च होने से पहले ही बुक कर सकते हैं। ग्राहक Mi.com और Flipkart से 12 जुलाई को दोपहर 12 बजे हैंडसेट को बुक कर सकते हैं। ग्राहक को बुकिंग के दौरान 855 रुपये का एक टोकन अमाउंट देना होगा। मान लीजिए कि अचानक से Redmi K20 या Redmi K20 Pro स्मार्टफोन खरीदने का मन नहीं करता है तो जमा किया गया टोकन अमाउंट कंपनी द्वारा आपके Mi.com या फिर Flipkart के अकाउंट में रिफंड कर दिया जाएगा। बता दें कि दोनों फोन को चीन में लॉन्च किया जा चुका है।

