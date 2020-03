24 मार्च को Redmi K30 Pro होगा लॉन्च, जानिए फीचर्स व कीमत

नई दिल्ली: चीन की मोबाइल कंपनी शाओमी अपने घरेलू बाजार में 24 मार्च को Redmi K30 Pro स्मार्टफोन लॉन्च करेगी। इस स्मार्टफोन का बैक ग्लास और मेटल फ्रेम के साथ आएगा। इसके अवाला फ्रंट में डुअल और रियर में चार कैमरा सेटअप दिया जाएगा, जो एलईडी लाइट के साथ होगा। पावर के लिए फोन में दमदार बैटरी दी जाएगी जो 33W fast चार्जिंग को सपोर्ट करेगी। बता दें कि कोरोना वायरस के बढ़ते केस को देखते हुए फोन की लॉन्चिंग ऑनलाइन की जाएगी।24 मार्च को चीन में Redmi K30 Pro 5G होगा लॉन्च

Qualcomm Snapdragon 865 SoC का होगा इस्तेमाल

Redmi K30 Pro Specifications

इस स्मार्टफोन में 6.67 इंच का फुल-एचडी डिस्प्ले होगा। फोन का रिजॉल्यूशन 2340 x 1080 पिक्सल है और इसका आस्पेक्ट रेशियो 20:9 है। डिस्प्ले का 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट है। फोन के डिस्प्ले की सुरक्षा के लिए गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन दिया जाएगा। Redmi K30 Pro स्मार्टफोन में Qualcomm Snapdragon 865 SoC का इस्तेमाल किया जाएगा। फोन Android 10 out of the box आधारित MIUI 11 पर रन करेगा। कंपनी फोन को 8 रैम के साथ उतार सकती है।

Redmi K30 Pro Camera

फोटोग्राफी के लिए रियर में चार कैमरे दिए जाएंगे। इसमें पहला 64 मेगापिक्सल का Sony IMX686 सेंसर, दूसरा 20-मेगापिक्सल अल्ट्रा-वाइड एंगल सेंसर, 8 मेगापिक्सल टेलीफोटो लेंस और 12 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर दिया जा सकता है। वहीं फ्रंट में डुअल सेल्फी कैमरा मिलेगा, जिसमें पहला 32-मेगापिक्सल का सेंसर और दूसरा डेप्थ कैमरा मौजूद होगा। पावर के लिए 4700mah की बैटरी दी जाएगी, जो 33W fast चार्जिंग को सपोर्ट करेगी। सिक्योरिटी के लिए फिंगरप्रिंट सेंसर दिया जाएगा है। कनेक्टिविटी की बात करें तो Redmi K30 Pro 5G में 3.5mm हेडफोन जैक , टाइप-सी चार्जर और wifi जैसे बेहतरी फीचर्स मौजबद होंगे।