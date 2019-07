Redmi Note 7 Pro का नया वेरिएंट भारत में लॉन्च, आज दोपहर 12 बजे सेल के लिए उपलब्ध

नई दिल्ली: Redmi Note 7 Pro ने भारत में 6 जीबी रैम के साथ 64 जीबी स्टोरेज वेरिएंट को लॉन्च कर दिया है। इसकी जानकारी कंपनी ने अपने ऑनलाइट स्टोर Mi.com और Redmi India के ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करके दी है। इस हैंडसेट की कीमत 15,999 रुपये रखी गयी है और आज यानी बुधवार को नए वेरिएंट की सेल आयोजित की गयी है। ग्राहक फोन को दोपहर 12 बजे Mi.com और Flipkart से खरीद सकते हैं।

On popular demand! Introducing the 6GB+64GB variant of the #RedmiNote7Pro. 😎 Goes on sale tomorrow at 12PM on https://t.co/cwYEXdVQIo & @flipkart. #48MPCameraBeast



