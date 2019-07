रिपोर्ट: अगले साल लॉन्च हो सकता है 108MP कैमरे वाला स्मार्टफोन

नई दिल्ली: किसी भी स्मार्टफोन का सबसे ख़ास फीचर उसका कैमरा होता है। कंपनियां भी अपने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए आए दिन फोन के कैमरे को अपग्रेड कर रही हैं। आज कल अधिकतर स्मार्टफोन्स में 32 मेगापिक्सल सेल्फी और48 मेगापिक्सल रियर कैमरे को देखा जा सकता है। अब एक रिपोर्ट की माने तो आने वाले दिनों में हमें स्मार्टफोन में 10x ऑप्टिकल जूम कैमरा और 108 मेगापिक्सल कैमरा देखने को मिल सकता है।

यह भी पढ़ें: ये 7 रशियन ऐप आपकी जानकारी के बिना कर रहे थे जासूसी, गूगल ने प्ले स्टोर से हटाया

यह जानकारी Ice universe नामक ट्विटर हैंडल ने ट्वीट कर के दी है। इसमें कहा गया है कि वैसे, अगले साल आप अपने स्मार्टफोन में 10x ऑप्टिकल जूम कैमरा और 108 मेगापिक्सल कैमरा को देख सकते हैं। इसके साथ एक स्मार्टफोन के फ्रंट फोटो को भी शेयर किया गया है। हालांकि इसमें यह जानकारी नहीं दी गई है कि कौन सी कंपनी का यह स्मार्टफोन होगा। लेकिन दिए गए फोटो को देखने पर यह पता चलता है कि यह सैमसंग ( Samsung ) का अपकमिंग स्मार्टफोन galaxy note 10 हो सकता है।

यह भी पढ़ें: मुकेश अंबानी का ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टू ऑफलाइन मॉडल पर करेगा काम, डिस्काउंट और कैशबैक का मिलेगा फायदा

By the way, next year you will see on your smartphone: a 10x optical zoom camera and a 108MP camera. pic.twitter.com/885cwXHPQe