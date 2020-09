जल्द लांच होगा Samsung का Galaxy F41, कीमत हो सकती है 15,000 रुपये!

नई दिल्ली। कोरियन कंपनी सैमसंग अपनी Galaxy A और M सीरीज के सफलता के बाद Galaxy F सीरीज लॉन्च करने जा रहा है। हाल ही में इस स्मार्टफोन के स्केमैटिक्स कथित रूप से ऑनलाइन लीक हुए हैं। हालांकि, कंपनी ने अभी तक F सीरीज की लॉन्चिंग को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है। गैलेक्सी एफ 41 ( Galaxy F41) के स्केमैटिक्स को को टिप्स्टर ईशान अग्रवाल ने ट्वीटर पर पोस्ट किया है।

ईशान के मुताबिक इस स्मार्टफोन का मॉडल नंबर SM-F415F हो सकता है और इसकी टैगलाइन “Full On!” हो सकती है। इसी टैगलाइन के साथ कंपनी फोन को भारतीय मार्केट में लांच कर सकती है। इसके साथ ही इस फोन एमोलेड डिस्प्ले के साथ आ सकता है। फोन दो स्टोरेज विकल्प और तीन कलर विकल्प में पेश होगा, जो होंगे ब्लू, ब्लैक और ग्रीन।

Samsung SM-F415F will probably launch with the marketing name 'Galaxy F41'.



First phone of Galaxy F Series & tagline seems to be 'Full On!' for Indian market.



Check out the design in leaked manual below. Always On Display could mean AMOLED Display. USB Type-C Fast charging. https://t.co/XN3QrZ6mJ9 pic.twitter.com/1eKsyg2Akw