Samsung के फोल्ड होने वाले स्मार्टफोन्स Galaxy Z Fold3 5G और Galaxy Z Flip3 5G की प्री-बुकिंग हुई भारत में से आज शुरू, जानिए डिटेल्स

नई दिल्ली। दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों में से एक सैमसंग (Samsung) दुनियाभर में स्मार्टफोन के मामले में सबसे लोकप्रिय ब्रांड्स में से एक है। सैमसंग समय-समय पर नई टेक्नोलॉजी के साथ नए स्मार्टफोन्स लॉन्च करता रहता है। हाल ही में सैमसंग ने अपने दो नए फोल्ड होने वाले स्मार्टफोन्स Samsung Galaxy Z Fold3 5G और Samsung Galaxy Z Flip3 5G लॉन्च किए हैं। इन स्मार्टफोन्स को असानी से फोल्ड किया जा सकता है।

भारत में प्री-बुकिंग

भारत में इन दोनों स्मार्टफोन्स की प्री-बुकिंग (Pre-Booking) आज 23 अगस्त 2021 को शाम 6 बजे से शुरू हुई है। सैमसंग ने एक ऑनलाइन स्ट्रीमिंग इवेंट के माध्यम से इस प्री-बुकिंग को शुरू किया। इस प्री-बुकिंग की एक खास बात यह भी है कि यह भारत की पहली लाइव प्री-बुकिंग है। इस बारे में Samsung India ने ट्वीट करके जानकारी दी।

We are live! Pre-book the Galaxy Foldables now and enjoy exclusive limited period offers*, early delivery & an interactive live shopping experience.

Watch now: https://t.co/kPV6IFQqrC

*T&C apply.#GalaxyZFold3 5G #GalaxyZFlip3 5G #UnfoldYourWorld #Samsung pic.twitter.com/kFGxTbXtDv