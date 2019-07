Shanghai MWC 2019: Oppo ने दुनिया का पहला हिडन कैमरे वाला स्मार्टफोन किया शोकेस

नई दिल्ली: चीन के शंघाई ( Shanghai ) शहर में चल रहे मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस ( mwc 2019 ) के दौरान कई नई टेक्नोलॉजी को पेश किया गया है। वहीं, कई कंपनियां अपने लेटेस्ट स्मार्टफोन को नई टेक्नोलॉजी के साथ पेश कर सकती हैं। इसी कड़ी में मोबाइल निर्माता कंपनी ओप्पो ( Oppo ) ने भी अपने इन-स्क्रीन कैमरा वाले स्मार्टफोन को शोकेस कर दिया है। इस दौरान कंपनी ने इस टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी भी दी है। इसके लिए कंपनी ने पहले ही एक वीडियो भी रिलीज किया था, जिसमें फोन के फ्रंट में स्पाई सेल्फी कैमरा को देखा जा सकता है।

OPPO's brand new solution for full-screen display - Under-screen Camera (USC) has just been unveiled here at #MWC19 Shanghai! 🤯 #MoreThanTheSeen pic.twitter.com/c1FUEbXS0P