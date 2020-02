Xiaomi का तोहफा, मुफ्त में मिलेगा Redmi Note 8 सीरीज, K20 Pro और Mi TV

नई दिल्ली: रियलमी और सैमसंग को पीछे करते हुए भारत में Xiaomi नंबर 1 फोन ब्रैंड बन गया है। इसी खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए शाओमी ने अपने यूजर्स के लिए एक चैलेंज पश किया है, जिससे तहत आप Redmi Note 8 Pro,Redmi K20 Pro और 55 इंच की Mi TV अपना बना सकते हैं। शाओमी इंडिया के हेड मनु कुमार जैन ने ट्वीट किया है जिसमें उन्होंन यूजर्स को कहा है कि जो इनके ट्वीट #1फोनब्रैंड और #शियोमीNo1 को रीट्वीट करना है। बता दें कि 1,000 रीट्वीट Redmi Note 8, 1,500 रीट्वीट पर 5X Redmi Note 8 Pro और 2,000 रीट्वीट पर Redmi K20 Pro मिलेगा। वही 3,000 रीट्वीट पर 55 इंच की Mi TV देने की बात कही है।

. @XiaomiIndia breaks all records -@IDC 2019 report 🥳



1️⃣ India's #1PhoneBrand

🏆 #1SmartphoneBrand for 10 quarters

🚀 29% market share

✌️ 55% bigger than #2 brand

🖥️ #1 online brand for 13 quarters

⭕️ 43.8% online share

✅ 3 out 5 best selling phones



Thank you all.#Xiaomi ❤️ pic.twitter.com/bgWMeYccZ1