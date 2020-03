Xiaomi का पहला 5G स्मार्टफोन Mi 10 भारत में 31 मार्च को होगा लॉन्च, 108MP कैमरे से है लैस

नई दिल्ली: लंबे इंतजार के बाद आखिरकार Xiaomi ने Mi 10 की भारत में लॉन्चिंग डेट का खुलासा कर दिया है। 31 मार्च को भारत में Xiaomi Mi 10 को दोपहर 12:30 बजे लॉन्च किया जाएगा। इसकी जानकारी कंपनी ने अपने अधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर एक पोस्ट जारी करके दी है। साथ ही फोन की प्री-बुकिंग 31 मार्च दोपहर 3 बजे से शुरू कर दी जाएगा। कंपनी इस फोन को 5G सपोर्ट के साथ उतारेगी। इसके साथ ही भारत में ये शाओमी का पहला स्मार्टफोन बन जाएगा, जिसे 5G के साथ पेश किया जाएगा। इस फोन में 108MP का प्राइमरी रियर कैमरा और Snapdragon 865 चिपसेट के साथ पेश किया जाएगा। वहीं Mi 10 Pro की लॉन्चिंग को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गयी है। चीन में Xiaomi Mi 10 को कोरल ग्रीन और ट्विलाइट ग्रे कलर ऑप्शन में उतारा गया है। माना जा रहा है कि भारत में फोन की शुरुआती कीमत 40,999 रुपये के आस-पास रखी जाएगी।

