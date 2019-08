Xiaomi Mi A3 ओपन सेल में हुआ उपलब्ध, 31 अगस्त तक का है मौका

नई दिल्ली: हाल ही में लॉन्च हुए Xiaomi Mi A3 स्मार्टफोन को फिलहाल फ्लैश सेल के जरिए कंपनी की साइट और ई-कॉमर्स साइट अमेजन ( Amazon ) पर बेचा जा रहा था। लेकिन अब इस स्मार्टफोन को 31 अगस्त तक ओपन सेल के लिए उपलब्ध करा दिया गया है। मतलब की ग्राहक इस फोन की खरीदारी 31 अगस्त तक कभी भी कर सकते हैं।

Xiaomi Mi A3 कीमत और ऑफर्स

Mi A3 के 4 जीबी रैम व 64 जीबी स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 12,999 रुपये और 6 जीबी रैम व 128 जीबी इंटरनल स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 15,999 रुपये रखी गयी है। ऑफर्स की बात करें तो एचडीएफसी बैंक कार्ड से भुगतान करने पर 750 रुपये का कैशबैक और ईएमआई ट्रांजेक्शन करने पर अतिरिक्त 250 रुपये की छूट मिलेगी। साथ ही एयरटेल यूजर्स को डबल डाटा ऑफर भी दिया जाएगा। इस स्मार्टफोन को नॉट जस्ट ब्लू, मोर दैन वाइट और काइंड ऑफ ग्रे कलर ऑप्शन में खरीदा जा सकता है।

Announcement of the week.💥#MiA3 is on a special sale till 31st August. Now you can get your #48MPAndroidOne phone anytime you want from https://t.co/D3b3QtmvaT and @amazonIN.



Enjoy exciting credit card and data offer from our partners @HDFC_Bank and @airtelindia. pic.twitter.com/E8LEVW5aDR