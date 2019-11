मुंबई के स्कूलों में सिर्फ एक ही शिक्षक, बताई जा रही यह बड़ी वजह ?

मुंबई के स्कूलों में सिर्फ एक ही शिक्षक, बताई जा रही यह बड़ी वजह ?

मुंबई महानगरपालिका ( Mumbai Municipal Corporation ) के स्कूलों में सभी विषयों ( All Subjects ) के लिए सिर्फ एक ही शिक्षक ( Only One Teacher ), नगरसेवकों ( Corporators ) समेत अभिभावकों ( Parents ) ने की शिक्षा में गुणवत्ता ( Quality In Education ) की मांग, शिक्षा विभाग ( Education Department ) ने किया दावा, हर विषय के लिए स्वतंत्र शिक्षक ( Independent Teacher ) देने से छात्रों में पैदा होता है डर