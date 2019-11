नागौर में हुआ दिल दहला देने वाला सड़क हादसा, पिता-पुत्र समेत तीन की दर्दनाक मौत

एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। हादसे ( bike accident in nagaur ) में एक बाइक पर सवार पांडोराई निवासी पिता और पुत्र ( father son died ) और दूसरी बाइक पर सवार दयालपुरा के युवक की हुई मौत ( young man death in bike accident ) हो गई। ( road accident in nagaur )