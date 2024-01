नागौर में खाद्य प्रयोगशाला तैयार, पर उपकरणों के अभाव में चालू नहीं हो पाई

उपकरणों व स्टाफ के अभाव में भवन पर लगा है ताला

- नागौर सहित प्रदेश के कई जिलों में बनी हैं फूड जांच प्रयोगशालाएं, सरकार ने दिया था 90 लाख का बजट

Food laboratory ready, but could not start due to lack of equipment