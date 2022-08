बीकानेर रोड पर फोरलेन बनाने के लिए एनएच ने निकाले टेंडर

16.42 करोड़ से बनेगा 6.2 किमी लम्बा व 21 मीटर चौड़ा फोरलेन

नागौर. शहर के कृषि मंडी तिराहे से गोगेलाव बायपास तिराहे तक प्रस्तावित फोरलेन का सपना जल्द ही पूरा होता नजर आ रहा है। इसे लेकर सार्वजनिक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग की ओर से टेंडर जारी ठेकेदारों से निविदाएं आमंत्रित की जा चुकी हैं। आगामी 25 अगस्त को टेंडर खोले जाएंगे। 6.2 किलोमीटर के फोरलेन के लिए केन्द्र सरकार ने 16.42 करोड़ रुपए का बजट जारी किया है, जिससे 21 मीटर यानी 68.898 फीट चौड़ा फोरलेन बनाया जाएगा, जिसमें करीब डेढ़ मीटर चौड़ा डिवाइडर होगा तथा दोनों तरफ डेढ़-डेढ़ मीटर की पटरी भी होगी।

NH floats tender to build four lane on Bikaner road of Nagaur