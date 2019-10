Video : खींवसर में ‘वोटर स्लीप’ से ‘स्लीप’ हुआ मतदान प्रतिशत

Polling percentage down in Khinvasar from 'voter slip', वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में खींवसर में हुआ था 75.58 प्रतिशत मतदान, पहचान पत्र की अनिवार्यता ने गिराया मतदान प्रतिशत