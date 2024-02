उद्यानिकी के प्रति बढ़ रहा है नागौर के किसानों का रुझान

जिले में अब तक लग चुके 400 से अधिक पॉली हाउस

- जिले में करीब 2.50 लाख हैक्टेयर में हो रही सूक्ष्म सिंचाई संयंत्रों से सिंचाई

- पानी की कमी को देखते हुए किसानों ने ड्रीप, मिनी स्प्रिंकलर व फव्वारा सिंचाई पद्धति को अपनाया

The inclination of Nagaur farmers towards horticulture is increasing