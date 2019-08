नागौर में एडीएम राज्यपाल का संदेश पढऩे लगे तो बच्चे भाग छूटे, जानिए क्या है मामला

नागौर में एडीएम राज्यपाल का संदेश पढऩे लगे तो बच्चे भाग छूटे, जानिए क्या है मामला

When Nagaur ADM starts reading Governor's message, the children run away नागौर में एडीएम पढ़ रहे थे राज्यपाल का संदेश, अधिकारी व जनप्रतिनिधि खड़े होकर ले रहे थे सेल्फी, गौर में तडक़े से हो रही बारिश, स्वतंत्रता दिवस समारोह में खलल