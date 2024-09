बड़ा फैसला, एमपी में दुष्कर्म और हत्या पर सुनाई फांसी की सजा, 5 साल की भांजी को रेप के बाद मार डाला

बड़ा फैसला, एमपी में दुष्कर्म और हत्या पर सुनाई फांसी की सजा, 5 साल की भांजी को रेप के बाद मार डाला

नर्मदापुरम•Sep 04, 2024 / 07:07 pm• deepak deewan

Court awards death penalty to rapist and murderer in Sohagpur Narmadapuram मध्यप्रदेश में दुष्कर्म और हत्या के एक मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाते हुए उसे फांसी की सजा सुनाई है। नर्मदापुरम के सोहागपुर में यह सजा सुनाई गई है। दुष्कर्मी और हत्यारे मामा ने अपनी 5 साल की मासूम भांजी के साथ रेप किया और इसके बाद उसे मार डाला था। नर्मदापुरम में पिछले डेढ साल में रेप मर्डर के दोषी को फांसी की सजा सुनाने का यह दूसरा मामला है।