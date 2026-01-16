16 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नरसिंहपुर

पवन एक्सप्रेस में गरम चाय गिरने से बालक झुलसा, ट्रेन आते ही नरसिंहपुर में उपचार

पवन एक्सप्रेस अप ट्रेन क्रमांक 11062 में 15 जनवरी को दरभंगा से कल्याण की यात्रा कर रहे यात्री मुकेश के बच्चे पर अचानक गरम चाय गिर गई। गरम चाय से बच्चे का पूरा पेट झुलस गया

less than 1 minute read
Google source verification

नरसिंहपुर

image

Prakash Choubey

Jan 16, 2026

दरभंगा से कल्याण की यात्रा कर रहे यात्री मुकेश के बच्चे पर अचानक गरम चाय गिर गई। गरम चाय से बच्चे का पूरा पेट झुलस गया और वह दर्द से बिलखने लगा।

डॉक्टर ने बेहद सावधानी और संवेदनशीलता के साथ सिल्वर सल्फर डायजिन से ड्रेसिंग की,

A moving train, a child in arms, and a cup of hot tea. नरसिंहपुर। चलती ट्रेन, गोद में मासूम और हाथ में गरम चाय… एक पल की असावधानी ने दो वर्षीय बच्चे की मुस्कान को दर्द में बदल दिया। पवन एक्सप्रेस अप ट्रेन क्रमांक 11062 में 15 जनवरी को दरभंगा से कल्याण की यात्रा कर रहे यात्री मुकेश के बच्चे पर अचानक गरम चाय गिर गई। गरम चाय से बच्चे का पूरा पेट झुलस गया और वह दर्द से बिलखने लगा। मासूम की चीखें सुनकर कोच में बैठे यात्रियों की आंखें भी भर आईं।
घटना कटनी के बाद हुई। बच्चे की हालत देख माता-पिता घबराए हुए थे और ट्रेन में कोई स्थायी चिकित्सा सुविधा न होने से चिंता और बढ़ गई। इसी बीच सूचना नरसिंहपुर के डिप्टी कमर्शियल विभाग तक पहुंची। मानवीय संवेदना दिखाते हुए विभाग ने तुरंत रेलवे चिकित्सक को अलर्ट किया।
ट्रेन के नरसिंहपुर स्टेशन पहुंचते ही रेलवे चिकित्सक डॉक्टर आर. आर. कुर्रे ने बिना औपचारिकता में समय गंवाए बच्चे को अपने पास लिया। जांच में सामने आया कि जलने से पूरे पेट पर फफोले पड़ चुके हैं। डॉक्टर ने बेहद सावधानी और संवेदनशीलता के साथ सिल्वर सल्फर डायजिन से ड्रेसिंग की, साथ ही संक्रमण से बचाव के लिए एंटीबायोटिक और दर्द से राहत के लिए दवा सिरप के रूप में दी गई।
इलाज के दौरान रोते बच्चे को संभालते माता-पिता की आंखों में डर साफ झलक रहा था, लेकिन उपचार के बाद जब बच्चे को कुछ राहत मिली तो चेहरे पर सुकून दिखाई दिया। प्राथमिक उपचार के बाद बच्चे को आगे की यात्रा के लिए अनुमति दी गई।
यात्री ने कहा कि यदि समय पर इलाज न मिलता तो स्थिति और गंभीर हो सकती थी। नरसिंहपुर में रेलवे चिकित्सक की तत्परता और मानवीय दृष्टिकोण ने मुश्किल घड़ी में बड़ी राहत दी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

16 Jan 2026 01:23 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Narsinghpur / पवन एक्सप्रेस में गरम चाय गिरने से बालक झुलसा, ट्रेन आते ही नरसिंहपुर में उपचार

बड़ी खबरें

View All

नरसिंहपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

नरसिंहपुर जिला अस्पताल जहां 4 वॉटर कूलरों व एक टंकी भरोसे सैंकड़ों मरीज, प्यास बुझाना मुश्किल

मरीजों को प्यास बुझाने के साधन के नाम पर सिर्फ 4 वॉटर कूलर और एक टंकी है। जबकि अस्पताल के दोनों भवनों में जलापूर्ति के लिए 31 टंकिया हैं।
नरसिंहपुर

पत्रिका टॉक शो में घरेलू-कामकाजी महिलाओं ने रखी बात केंद्रीय बजट की नीतियों में महिलाओं को मिले पर्याप्त महत्व

पत्रिका द्वारा किए गए टॉक शो में महिलाओं ने कहा कि केंद्रीय बजट में ऐसे प्रावधान होने चाहिए, जो सीमित आय में भी महिलाओं को बचत, सुरक्षा और स्वावलंबन का भरोसा दे सकें।
नरसिंहपुर

जिले भर में पांच लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने लगाई नर्मदा में डुबकी, हीरापुर घाट पर नहाते समय मेरेगांव का युवक डूबा

संक्रांति मुहूर्त के दूसरे दिन भी जिले भर के नर्मदा तटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ रही। सुबह से देर शाम तक स्नान-पूजन का दौर चलता रहा
नरसिंहपुर

पत्नी के नहीं आने पर दुखी युवक ने वीडियो में फेसबुक पर दर्द सुनाकर लगाई फांसी

एक युवक ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म फेसबुक पर वीडियो में दर्द बयां करने के बाद फांसी लगाकर जान दे दी
नरसिंहपुर

'तू मर भी जाएगा तब भी नहीं आऊंगी', पत्नी के इन शब्दों से टूटा पति, दे दी जान

narsinghpur news
नरसिंहपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.