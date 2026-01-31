प्राचीन धरोहर को संवारने में जुटे कारीगर,जल्द ही बदले स्वरूप में दिखेगा नरसिंह मंदिर



महाराष्ट्र से आए अनुभवी कारीगर पारंपरिक शिल्प कला के अनुसार काम कर रहे हैं। कारीगरों के प्रमुख परमेश्वर ने बताया कि विशेष ध्यान इस बात पर दिया जा रहा है कि मंदिर की मूल स्थापत्य शैली और ऐतिहासिक स्वरूप से कोई छेड़छाड़ न हो। पुरानी नक्काशियों और पत्थरों को सुरक्षित रखते हुए उन्हें मजबूती दी जा रही है ताकि मंदिर की पहचान बरकरार रहे।

प्रशासनिक सहयोग

इस कार्य में नरसिंह मंदिर समिति ट्रस्ट के साथ केबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल का सहयोग भी मिल रहा है। उनके सहयोग से कार्य को गति मिली है और आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं।मंदिर के जीर्णोद्धार को लेकर स्थानीय नागरिकों और श्रद्धालुओं में उत्साह देखा जा रहा है। लोगों का कहना है कि इससे न केवल धार्मिक आस्था को मजबूती मिलेगी, बल्कि जिले की सांस्कृतिक पहचान भी सुदृढ़ होगी। साथ ही, मंदिर के संवारे जाने से धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।