31 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नरसिंहपुर

खिलाडिय़ों का कौशल विकसित कर कॉलेज को दिलाईं कई उपलब्धियां, क्रीड़ा अधिकारी सक्सेना सम्मानित

sports activities in the district, नरसिंहपुर. जिले में खेल गतिविधियों को नई दिशा देने वाले क्रीड़ा अधिकारी अर्पित सक्सेना को खेल के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। पिछले पांच वर्षों में उनके मार्गदर्शन और योजनाबद्ध प्रयासों से 100 से अधिक खिलाडिय़ों का चयन राज्य स्तरीय एवं विश्वविद्यालय टीमों में संभव हुआ [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

नरसिंहपुर

image

Prakash Choubey

Jan 31, 2026

जिले में खेल गतिविधियों को नई दिशा देने वाले क्रीड़ा अधिकारी अर्पित सक्सेना को खेल के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। पिछले पांच वर्षों में उनके मार्गदर्शन

क्रीड़ा अधिकारी सक्सेना को स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री राव उदयप्रताप सिंह ने कलेक्टर रजनी सिंह, एसपी डॉ. ऋषिकेश मीना की मौजूदगी में सम्मानित किया।

sports activities in the district, नरसिंहपुर. जिले में खेल गतिविधियों को नई दिशा देने वाले क्रीड़ा अधिकारी अर्पित सक्सेना को खेल के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। पिछले पांच वर्षों में उनके मार्गदर्शन और योजनाबद्ध प्रयासों से 100 से अधिक खिलाडिय़ों का चयन राज्य स्तरीय एवं विश्वविद्यालय टीमों में संभव हुआ है, जो जिले के खेल इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। खिलाडिय़ों के चयन के आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं कि जिले में खेल प्रतिभाओं को लगातार मंच और अवसर मिले। सक्सेना के कार्यकाल में जिले को तीन राज्य स्तरीय फुटबॉल रेफरी मिले, जिनमें पहली बार दो महिला रेफरी शामिल रहीं। इनमें वंदना यादव, करुणा मिश्रा और दीपचंद कहार के नाम उल्लेखनीय हैं। इसी तरह क्रिकेट में भी महिलाओं की भागीदारी को मजबूती मिली। जिले को पहली बार दो प्रमाणित महिला क्रिकेट कोच के रूप में प्रगति तिवारी और काजल वर्मा मिलीं, जिससे बालिकाओं के लिए प्रशिक्षित मार्गदर्शन का रास्ता खुला। जिले में खेलों के दायरे को और व्यापक बनाते हुए कई नई टीमों का गठन किया गया। इनमें हैंडबॉल महिला, फुटबॉल महिला, क्रिकेट महिला, बॉल बैडमिंटन महिला एवं पुरुष तथा पिट्टू महिला एवं पुरुष टीमें शामिल हैं। स्टेडियम मैदान में हुए मुख्य समारोह में क्रीड़ा अधिकारी सक्सेना को प्रदेश के स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री राव उदयप्रताप सिंह ने कलेक्टर रजनी सिंह, एसपी डॉ. ऋषिकेश मीना की मौजूदगी में सम्मानित किया। खिलाडिय़ों का कहना है कि खेल एवं खिलाडिय़ों के लिए सक्सेना हमेशा समर्पित होकर तत्पर होकर कार्य करते हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

31 Jan 2026 01:34 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Narsinghpur / खिलाडिय़ों का कौशल विकसित कर कॉलेज को दिलाईं कई उपलब्धियां, क्रीड़ा अधिकारी सक्सेना सम्मानित
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

नरसिंहपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश की टीम का प्रतिनिधित्व करेंगी श्रेया, खिलाड़ी के नाम हैं कई उपलब्धियां

बरमान की खो खो खिलाड़ी श्रेया वर्मा सत्र 2025 26 में दूसरी बार खो-खो फेडरेशन ऑफ़ इंडिया द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश की टीम का प्रतिनिधित्व करेंगी।
नरसिंहपुर

सडक़ सुरक्षा जीवन रक्षा थीम पर विद्यार्थियों को दिया यातायात नियमों का प्रशिक्षण

सूबेदार ज्योति ठाकुर ने छात्र-छात्राओं को यातायात से संबंधित सभी महत्वपूर्ण पहलुओं की जानकारी दी। प्रशिक्षण में यातायात नियमों का पालन करने, दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनने,
नरसिंहपुर

जागरूकता की कमी से फेसलेस व्यवस्था नहीं कारगर, ऑनलाइन सेंटरों पर निर्भरता

दोपहर का वक्त है, परिवहन विभाग के कार्यालय में बनी हेल्प डेस्क से गोटेगांव के राखी भैंसा गांव से आए मोहित सिंह, विनय पटेल यह जानने आए है कि उनका लर्निंग लाइसेंस कैसे बनेगा। दोनों युवक काउंटर पर मौजूद कर्मचारी मयूर से सवाल करते हैं,
नरसिंहपुर

कहीं स्कूलों में टंकी-हैंडपंप का पानी पी रहे बच्चे तो कहीं वॉटर कूलर,शिक्षा विभाग नहीं पानी की जांच कराने गंभीर

स्कूल परिसर में हैंडपंप तो है लेकिन उसका पानी बेस्वाद है, बच्चे पानी नहीं पीते, ऊपर टंकी रखी है उसमें नगरपालिका की पाइप लाइन से पानी आता है, लेकिन सप्लाई का समय स्कूल खुलने व बंद होने के पहले होता है तो टंकी भरना मुश्किल हो जाती है।
नरसिंहपुर

नरसिंहपुर जिले में दोस्त के साथ घूमने निकली किशोरी से गैंगरैप, सात गिरफ्तार एक फरार

जिले के मुंगवानी थाना क्षेत्र में करीब 17 वर्षीय एक किशोरी से सामूहिक बलात्कार के मामले में पुलिस ने सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जबकि एक अज्ञात आरोपी फरार बताया जा रहा है।
नरसिंहपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.