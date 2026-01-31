खिलाडिय़ों का कौशल विकसित कर कॉलेज को दिलाईं कई उपलब्धियां, क्रीड़ा अधिकारी सक्सेना सम्मानित

sports activities in the district, नरसिंहपुर. जिले में खेल गतिविधियों को नई दिशा देने वाले क्रीड़ा अधिकारी अर्पित सक्सेना को खेल के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। पिछले पांच वर्षों में उनके मार्गदर्शन और योजनाबद्ध प्रयासों से 100 से अधिक खिलाडिय़ों का चयन राज्य स्तरीय एवं विश्वविद्यालय टीमों में संभव हुआ है, जो जिले के खेल इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। खिलाडिय़ों के चयन के आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं कि जिले में खेल प्रतिभाओं को लगातार मंच और अवसर मिले। सक्सेना के कार्यकाल में जिले को तीन राज्य स्तरीय फुटबॉल रेफरी मिले, जिनमें पहली बार दो महिला रेफरी शामिल रहीं। इनमें वंदना यादव, करुणा मिश्रा और दीपचंद कहार के नाम उल्लेखनीय हैं। इसी तरह क्रिकेट में भी महिलाओं की भागीदारी को मजबूती मिली। जिले को पहली बार दो प्रमाणित महिला क्रिकेट कोच के रूप में प्रगति तिवारी और काजल वर्मा मिलीं, जिससे बालिकाओं के लिए प्रशिक्षित मार्गदर्शन का रास्ता खुला। जिले में खेलों के दायरे को और व्यापक बनाते हुए कई नई टीमों का गठन किया गया। इनमें हैंडबॉल महिला, फुटबॉल महिला, क्रिकेट महिला, बॉल बैडमिंटन महिला एवं पुरुष तथा पिट्टू महिला एवं पुरुष टीमें शामिल हैं। स्टेडियम मैदान में हुए मुख्य समारोह में क्रीड़ा अधिकारी सक्सेना को प्रदेश के स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री राव उदयप्रताप सिंह ने कलेक्टर रजनी सिंह, एसपी डॉ. ऋषिकेश मीना की मौजूदगी में सम्मानित किया। खिलाडिय़ों का कहना है कि खेल एवं खिलाडिय़ों के लिए सक्सेना हमेशा समर्पित होकर तत्पर होकर कार्य करते हैं।