सडक़ सुरक्षा जीवन रक्षा थीम पर विद्यार्थियों को दिया यातायात नियमों का प्रशिक्षण

नरसिंहपुर

Prakash Choubey

Jan 31, 2026

सूबेदार ज्योति ठाकुर ने छात्र-छात्राओं को यातायात से संबंधित सभी महत्वपूर्ण पहलुओं की जानकारी दी। प्रशिक्षण में यातायात नियमों का पालन करने, दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनने,

दुर्घटनाओं के बाद त्वरित सहायता से जुड़े शासन की प्रमुख योजनाओं की भी जानकारी दी गई।

the National Road Safety Month नरसिंहपुर. राष्ट्रीय सडक़ सुरक्षा माह के अंतर्गत जिले में यातायात जागरूकता को लेकर लगातार गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। पुलिस अधीक्षक डॉ. ऋषिकेश मीना के निर्देशन और एएसपी संदीप भूरिया के मार्गदर्शन में यातायात पुलिस नरसिंहपुर द्वारा केंद्रीय विद्यालय नरसिंहपुर में सडक़ सुरक्षा-जीवन रक्षा थीम के तहत एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम किया गया। जिसमें यातायात थाना से सूबेदार ज्योति ठाकुर ने छात्र-छात्राओं को यातायात से संबंधित सभी महत्वपूर्ण पहलुओं की जानकारी दी। प्रशिक्षण में यातायात नियमों का पालन करने, दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनने, चार पहिया वाहन में सीट बेल्ट लगाने, बिना लाइसेंस वाहन न चलाने तथा सुरक्षित वाहन संचालन के महत्व को विस्तार से समझाया गया। दुर्घटनाओं के बाद त्वरित सहायता से जुड़े शासन की प्रमुख योजनाओं की भी जानकारी दी गई।
छात्रों को बताया गया कि सडक़ दुर्घटना में घायल व्यक्ति को दुर्घटना के एक घंटे के भीतर अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को गोल्डन आवर योजना के अंतर्गत शासन द्वारा 25 हजार रुपए का इनाम प्रदान किया जाता है। वहीं, हिट एंड रन एवं पीडि़त प्रतिकार योजना के तहत अज्ञात वाहन से दुर्घटना में मृत्यु होने पर दो लाख रुपए तथा गंभीर रूप से घायल होने पर 50 हजार रुपए का मुआवजा दिए जाने का प्रावधान है। इसके साथ ही कैशलेस योजना के अंतर्गत सडक़ दुर्घटना में घायल व्यक्ति को एक लाख पचास हजार रुपए तक का निशुल्क उपचार उपलब्ध कराए जाने की जानकारी दी गई। जागरूकता से संबंधित पंपलेटों का भी वितरण किया गया। यातायात थाना प्रभारी ममता तिवारी ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य छात्र-छात्राओं में यातायात नियमों के प्रति सजगता बढ़ाना और सडक़ सुरक्षा को लेकर जिम्मेदार नागरिक तैयार करना है। बच्चों-युवाओं को नियमों के प्रति जागरूक करने विशेष जोर दिया जा रहा है।

31 Jan 2026 01:46 pm

नरसिंहपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश की टीम का प्रतिनिधित्व करेंगी श्रेया, खिलाड़ी के नाम हैं कई उपलब्धियां

बरमान की खो खो खिलाड़ी श्रेया वर्मा सत्र 2025 26 में दूसरी बार खो-खो फेडरेशन ऑफ़ इंडिया द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश की टीम का प्रतिनिधित्व करेंगी।
नरसिंहपुर

खिलाडिय़ों का कौशल विकसित कर कॉलेज को दिलाईं कई उपलब्धियां, क्रीड़ा अधिकारी सक्सेना सम्मानित

जिले में खेल गतिविधियों को नई दिशा देने वाले क्रीड़ा अधिकारी अर्पित सक्सेना को खेल के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। पिछले पांच वर्षों में उनके मार्गदर्शन
नरसिंहपुर

जागरूकता की कमी से फेसलेस व्यवस्था नहीं कारगर, ऑनलाइन सेंटरों पर निर्भरता

दोपहर का वक्त है, परिवहन विभाग के कार्यालय में बनी हेल्प डेस्क से गोटेगांव के राखी भैंसा गांव से आए मोहित सिंह, विनय पटेल यह जानने आए है कि उनका लर्निंग लाइसेंस कैसे बनेगा। दोनों युवक काउंटर पर मौजूद कर्मचारी मयूर से सवाल करते हैं,
नरसिंहपुर

कहीं स्कूलों में टंकी-हैंडपंप का पानी पी रहे बच्चे तो कहीं वॉटर कूलर,शिक्षा विभाग नहीं पानी की जांच कराने गंभीर

स्कूल परिसर में हैंडपंप तो है लेकिन उसका पानी बेस्वाद है, बच्चे पानी नहीं पीते, ऊपर टंकी रखी है उसमें नगरपालिका की पाइप लाइन से पानी आता है, लेकिन सप्लाई का समय स्कूल खुलने व बंद होने के पहले होता है तो टंकी भरना मुश्किल हो जाती है।
नरसिंहपुर

नरसिंहपुर जिले में दोस्त के साथ घूमने निकली किशोरी से गैंगरैप, सात गिरफ्तार एक फरार

जिले के मुंगवानी थाना क्षेत्र में करीब 17 वर्षीय एक किशोरी से सामूहिक बलात्कार के मामले में पुलिस ने सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जबकि एक अज्ञात आरोपी फरार बताया जा रहा है।
नरसिंहपुर
