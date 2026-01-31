सडक़ सुरक्षा जीवन रक्षा थीम पर विद्यार्थियों को दिया यातायात नियमों का प्रशिक्षण

the National Road Safety Month नरसिंहपुर. राष्ट्रीय सडक़ सुरक्षा माह के अंतर्गत जिले में यातायात जागरूकता को लेकर लगातार गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। पुलिस अधीक्षक डॉ. ऋषिकेश मीना के निर्देशन और एएसपी संदीप भूरिया के मार्गदर्शन में यातायात पुलिस नरसिंहपुर द्वारा केंद्रीय विद्यालय नरसिंहपुर में सडक़ सुरक्षा-जीवन रक्षा थीम के तहत एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम किया गया। जिसमें यातायात थाना से सूबेदार ज्योति ठाकुर ने छात्र-छात्राओं को यातायात से संबंधित सभी महत्वपूर्ण पहलुओं की जानकारी दी। प्रशिक्षण में यातायात नियमों का पालन करने, दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनने, चार पहिया वाहन में सीट बेल्ट लगाने, बिना लाइसेंस वाहन न चलाने तथा सुरक्षित वाहन संचालन के महत्व को विस्तार से समझाया गया। दुर्घटनाओं के बाद त्वरित सहायता से जुड़े शासन की प्रमुख योजनाओं की भी जानकारी दी गई।

छात्रों को बताया गया कि सडक़ दुर्घटना में घायल व्यक्ति को दुर्घटना के एक घंटे के भीतर अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को गोल्डन आवर योजना के अंतर्गत शासन द्वारा 25 हजार रुपए का इनाम प्रदान किया जाता है। वहीं, हिट एंड रन एवं पीडि़त प्रतिकार योजना के तहत अज्ञात वाहन से दुर्घटना में मृत्यु होने पर दो लाख रुपए तथा गंभीर रूप से घायल होने पर 50 हजार रुपए का मुआवजा दिए जाने का प्रावधान है। इसके साथ ही कैशलेस योजना के अंतर्गत सडक़ दुर्घटना में घायल व्यक्ति को एक लाख पचास हजार रुपए तक का निशुल्क उपचार उपलब्ध कराए जाने की जानकारी दी गई। जागरूकता से संबंधित पंपलेटों का भी वितरण किया गया। यातायात थाना प्रभारी ममता तिवारी ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य छात्र-छात्राओं में यातायात नियमों के प्रति सजगता बढ़ाना और सडक़ सुरक्षा को लेकर जिम्मेदार नागरिक तैयार करना है। बच्चों-युवाओं को नियमों के प्रति जागरूक करने विशेष जोर दिया जा रहा है।