खमरिया, करेली, बरमान क्षेत्र में निर्बाध विद्युत आपूर्ति कर लगाए औद्योगिक फीडर

Small Industries Promotion Board नरसिंहपुर. शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में लघु उद्योग संवर्धन बोर्ड की बैठक हुई। जिसमें अध्यक्षता करते हुए कलेक्टर रजनी सिंह ने जिले में लघु एवं मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु आवश्यक व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उद्योगों को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए। कलेक्टर ने विद्युत विभाग को ग्राम खमरिया, करेली एवं बरमान क्षेत्र में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा औद्योगिक फीडर की स्थापना के निर्देश दिए। उन्होंने उद्योग संचालन में आ रही समस्याओं की जानकारी लेकर उनके शीघ्र निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए।

बैठक में करेली तहसील के ग्राम कठौतिया में उपलब्ध अविकसित भूमि के आवंटन संबंधी प्रक्रिया की जानकारी साझा की गई। साथ ही जिले के उद्योगपतियों और निवेशकों को निजी क्लस्टर विकसित करने के लिए मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना से मिलने वाली सुविधाओं एवं प्रावधानों से अवगत कराया गया। महाप्रबंधक उद्योग पंकज सिंह पटेल ने जिले में विकसित किए जा रहे औद्योगिक क्षेत्रों की जानकारी दी। बताया कि बगासपुर में एमएसएमई औद्योगिक क्षेत्र, चांवरपाठा में एमपीआइडीसी औद्योगिक क्षेत्र तथा ग्राम कठौतिया में अविकसित भूमि आवंटन संबंधी कार्यवाही प्रगति पर है। उन्होंने चिन्हित भूमि क्षेत्रों की स्थिति भी बताई। बैठक में प्राचार्य आइटीआइ नरसिंहपुर सहित संबंधित विभागों के अधिकारी, उद्योगपति एवं निवेशक उपस्थित रहे।