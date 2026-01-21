करोड़ों खर्च, फि र भी भरोसा कमजोर, शहर में बढ़ रहा बोतलबंद पानी का चलन



बाजारों, कार्यालयों, निजी संस्थानों और आयोजनों में बोतलबंद पानी की खपत लगातार बढ़ रही है। छोटे दुकानदार से लेकर बड़े कारोबारी तकए सभी ग्राहकों को बोतल बंद पानी ही उपलब्ध कराते हैं। यह स्थिति तब है, जब शहर में जलप्रदाय पर हर साल करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार नगर पालिका की जलप्रदाय शाखा का वार्षिक बजट लगभग 7 करोड़ 18 लाख रुपए है। इसके बावजूद जलकर से होने वाली आय महज 1 करोड़ 20 लाख रुपए के आसपास सिमटकर रह जाती है। यानी पानी की आपूर्ति पर भारी खर्च और उससे मिलने वाला राजस्व, दोनों के बीच बड़ा अंतर है।

नगर पालिका का तर्क है कि शुद्ध पानी उपलब्ध कराना उसकी जिम्मेदारी है और इसके लिए संसाधनों की कमी नहीं आने दी जा रही। जल शोधन संयंत्र से लेकर वितरण व्यवस्था तक लगातार सुधार किए जा रहे हैं। वहीं अधिकारी यह भी स्वीकारते हैं कि उपभोक्ताओं में जागरूकता की कमी है। जलकर समय पर न चुकाने और अवैध कनेक्शनों के कारण भी व्यवस्था पर दबाव बढ़ता है।

दूसरी ओर नागरिकों का कहना है कि अगर पानी पूरी तरह सुरक्षित और भरोसेमंद हो तो उन्हें अतिरिक्त खर्च क्यों करना पड़े,आरओ लगवाने में हजारों रुपए खर्च होते हैं और बोतलबंद पानी पर रोजाना अलग से रकम जाती है। इस दोहरी मार से जहां लोगों बजट प्रभावित हो रहा है। वहीं पर्यावरण की दृष्टि से भी प्लास्टिक की बोतलों का बढ़ता उपयोग नई समस्या खड़ी कर रहा है।

कुल मिलाकर शहर की पानी की कहानी सवालों से घिरी हुई है। एक तरफ नर्मदा के अमृत जल और शुद्धता के दावे हैं, तो दूसरी तरफ लोगों की आदतों में आया बदलाव हकीकत बयां करता है। जब तक नल के पानी पर लोगों का भरोसा पूरी तरह बहाल नहीं होता। तब तक बोतलबंद पानी और आरओ का चलन यूं ही बढ़ता रहेगा। यह स्थिति न सिर्फ व्यवस्था के लिए चुनौती है, बल्कि यह सोचने पर भी मजबूर करती है कि आखिर पानी जैसी बुनियादी सुविधा पर विश्वास की यह दरार क्यों गहराती जा रही है।

वर्जन

सरकारी एजेंसियों द्वारा पानी की शुद्धता के मानकों का पूरा ध्यान रखा जाता है। बोतलबंद पानी का प्रचलन शहरी क्षेत्रों में ही अधिक दिखाई पड़ता है। इसकी अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में इसका कम उपयोग होता है।

आरएस ठाकुर,ईई पीएचई