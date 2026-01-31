31 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नरसिंहपुर

मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा-सही-गलत का भेद भूल जाता है नशे की गिरफ्त में आया इंसान

Minister for Panchayat and Rural Development and Labour, नरसिंहपुर. महात्मा गांधी की पुण्यतिथि को मद्यनिषेध संकल्प दिवस के रूप में मनाया गया। प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास व श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने गांधीजी, डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी और पं. दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। जनप्रतिनिधियों, अधिकारी- कर्मचारियों, नागरिकों और विद्यार्थियों को [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

नरसिंहपुर

image

Prakash Choubey

Jan 31, 2026

मंत्री पटेल ने कहा कि नशा आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक एवं मानसिक रूप से अपंग बनाता है। नशा मानवीय प्रवृत्ति को दानवी प्रवृत्ति में बदल देता है। हमें इसके खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लडऩी होगी।

रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना कराते हुए मंत्री, अधिकारी।

Minister for Panchayat and Rural Development and Labour, नरसिंहपुर. महात्मा गांधी की पुण्यतिथि को मद्यनिषेध संकल्प दिवस के रूप में मनाया गया। प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास व श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने गांधीजी, डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी और पं. दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। जनप्रतिनिधियों, अधिकारी- कर्मचारियों, नागरिकों और विद्यार्थियों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई और राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन नंबर एमएएनएएस 1933 के पोस्टर का विमोचन भी किया। इस मौके पर मंत्री पटेल ने कहा कि नशा आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक एवं मानसिक रूप से अपंग बनाता है। नशा मानवीय प्रवृत्ति को दानवी प्रवृत्ति में बदल देता है। हमें इसके खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लडऩी होगी। यह व्यक्ति की सोच, संवेदना और विवेक को धीरे-धीरे खत्म कर देता है। नशे की गिरफ्त में आया इंसान सही-गलत का भेद भूल जाता है, परिवार और समाज से कटने लगता है और कई बार स्वयं के लिए भी खतरा बन जाता है। नशा केवल शरीर को ही नहीं, बल्कि चरित्र, संबंध और भविष्य- तीनों को प्रभावित कर देता है। नशा-मुक्त जीवन ही स्वस्थ समाज, सशक्त परिवार और सुरक्षित भविष्य का आधार है।
मंत्री पटेल ने नशा मुक्त भारत अभियान के तहत स्कूली छात्र- छात्राओं, स्वयंसेवकों सहित आम नागरिकों की रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रैली गांधी चौक से सुभाष चौक से होते हुए स्टेडियम पहुंचकर समाप्त हुई। इस अवसर पर कलेक्टर रजनी सिंह, एसपी डॉ. ऋषिकेश मीणा, भाजपा जिला अध्यक्ष रामस्नेही पाठक, सीईओ जिला पंचायत गजेन्द्र सिंह नागेश, महंत प्रीतमपुरी गोस्वामी, सुनील कोठारी, निशा सोनी, बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष शिवकुमार रैकवार आदि मौजूद रहे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

31 Jan 2026 12:54 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Narsinghpur / मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा-सही-गलत का भेद भूल जाता है नशे की गिरफ्त में आया इंसान
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

नरसिंहपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

कहीं स्कूलों में टंकी-हैंडपंप का पानी पी रहे बच्चे तो कहीं वॉटर कूलर,शिक्षा विभाग नहीं पानी की जांच कराने गंभीर

स्कूल परिसर में हैंडपंप तो है लेकिन उसका पानी बेस्वाद है, बच्चे पानी नहीं पीते, ऊपर टंकी रखी है उसमें नगरपालिका की पाइप लाइन से पानी आता है, लेकिन सप्लाई का समय स्कूल खुलने व बंद होने के पहले होता है तो टंकी भरना मुश्किल हो जाती है।
नरसिंहपुर

नरसिंहपुर जिले में दोस्त के साथ घूमने निकली किशोरी से गैंगरैप, सात गिरफ्तार एक फरार

जिले के मुंगवानी थाना क्षेत्र में करीब 17 वर्षीय एक किशोरी से सामूहिक बलात्कार के मामले में पुलिस ने सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जबकि एक अज्ञात आरोपी फरार बताया जा रहा है।
नरसिंहपुर

20 हजार बिजली उपभोक्ता हुए स्मार्ट,मोबाइल पर दिखेगी रोज की बिजली खपत

consumers become smart
नरसिंहपुर

फि टनेस के लिए जबलपुर जाना बनी मजबूरी, सडक़ों पर बढ़ रहे अनफि ट वाहन

unfit vehicles increasing on the roads.
नरसिंहपुर

नरसिंहपुर जिले में प्रकटोत्सव पर मां नर्मदा के तटों पर रहा आस्था का उत्सव

रविवार को जिले भर के नर्मदा तटों पर मां नर्मदा का प्रकटोत्सव मनाने श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ा। आस्था का उत्सव ऐसा रहा कि सुबह से देर रात तक तटों पर चुनरी अर्पित करने, पूजन, दीपदान करने श्रद्धालुओं की भीड़ रही।
नरसिंहपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.