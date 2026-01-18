18 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नरसिंहपुर

नरसिंहपुर के तीन खिलाडिय़ों वंदना, करूणा, दीपचंद राज्य स्तरीय फुटबॉल रेफरी परीक्षा में सफल

नरसिंहपुर के तीन प्रतिभाशाली खिलाडिय़ों वंदना यादव, करूणा मिश्रा एवं दीपचंद कहार ने सफलता हासिल कर जिले का मान बढ़ाया है।

2 min read
Google source verification

नरसिंहपुर

image

Prakash Choubey

Jan 18, 2026

राज्य स्तरीय फुटबॉल रेफरी परीक्षा में नरसिंहपुर के तीन प्रतिभाशाली खिलाडिय़ों वंदना यादव, करूणा मिश्रा एवं दीपचंद कहार ने सफलता हासिल कर जिले का मान बढ़ाया है।

वंदना यादव,

Three talented players from Narsinghpur नरसिंहपुर. जिले के खेल इतिहास में फुटबॉल खिलाडिय़ों ने एक नई उपलब्धि दर्ज की है। हाल ही में आयोजित राज्य स्तरीय फुटबॉल रेफरी परीक्षा में नरसिंहपुर के तीन प्रतिभाशाली खिलाडिय़ों वंदना यादव, करूणा मिश्रा एवं दीपचंद कहार ने सफलता हासिल कर जिले का मान बढ़ाया है।


पीजी कॉलेज नरसिंहपुर के क्रीड़ा अधिकारी अर्पित सक्सेना ने बताया कि तीन युवाओं ने रेफरीशिप कोर्स स्तर-8 सफलतापूर्वक पूर्ण कर मध्यप्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन के राज्य स्तरीय रेफरी बनने का गौरव प्राप्त किया है। यह कोर्स दिसंबर में शुजालपुर जिला शाजापुर में आयोजित किया गया था, जिसमें फीफा रेफरी कर्नल गौतम कर, राष्ट्रीय रेफरी यूबी सिंह एवं मुस्ताक कुरैशी द्वारा नियम, निर्णय प्रक्रिया तथा सैद्धांतिक और व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया। कोर्स में वंदना यादव 22 वर्ष, करुणा मिश्रा 22 वर्ष एवं दीपचंद कहार 40 वर्ष ने भाग लिया और सैद्धांतिक व व्यावहारिक परीक्षाएं सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कीं। इसके बाद 18 से 31 दिसंबर तक काशा, बड़वानी में आयोजित अंडर-17 बालक युवा लीग में व्यावहारिक मूल्यांकन के दौरान तीनों ने साइड लाइन रेफरी, केंद्र रेफरी और चौथे अधिकारी की जिम्मेदारी निभाई। उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर उन्हें योग्य घोषित करते हुए मध्यप्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन द्वारा रेफरी पंजीकरण क्रमांक प्रदान किए गए। इस उपलब्धि पर पीजी कॉलेज नरसिंहपुर के प्राचार्य डॉ. आरबी सिंह ने खिलाडिय़ों को सराहा है, उनकी उपलब्धि को प्रेरक बताया।
लड़कियों को खेल को कॅरियर के रूप में अपनाने बढ़ेगा आत्मविश्वास
इन सफलताओं का महत्व केवल व्यक्तिगत उपलब्धि तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जिले के अन्य खिलाडिय़ों के लिए प्रेरणास्रोत बनकर सामने आई है। यह सफलता यह संदेश देती है कि खेल में आगे बढऩे के लिए मैदान पर खिलाड़ी बनकर उतरना ही एकमात्र रास्ता नहीं है, बल्कि रेफरी, तकनीकी अधिकारी और प्रशिक्षण जैसे क्षेत्रों में भी सम्मानजनक पहचान बनाई जा सकती है। विशेष रूप से लड़कियों को खेल को करियर के रूप में अपनाने का आत्मविश्वास मिलेगा। खेल विशेषज्ञों का मानना है कि नरसिंहपुर जैसे जिले से राज्य स्तर तक पहुंचना यह दर्शाता है कि सीमित संसाधनों के बावजूद अनुशासन, नियमों की समझ और निरंतर अभ्यास के जरिए बड़ी सफलता हासिल की जा सकती है। यह उपलब्धि स्थानीय स्कूलों, कॉलेजों और खेल संगठनों को भी रेफरी प्रशिक्षण और तकनीकी ज्ञान पर अधिक ध्यान देने के लिए प्रेरित करेगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

18 Jan 2026 01:17 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Narsinghpur / नरसिंहपुर के तीन खिलाडिय़ों वंदना, करूणा, दीपचंद राज्य स्तरीय फुटबॉल रेफरी परीक्षा में सफल

बड़ी खबरें

View All

नरसिंहपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

स्वीकृति के दो साल बाद भी अधूरा रेलवे गुड्स यार्ड

railway goods yard remains incomplete
नरसिंहपुर

भगवान राम के नाम से नफरत करती है कांग्रेस जिससे योजना के नाम पर आपत्ति

प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने वीबी-जी राम जी बिल को लेकर पत्रकार वार्ता की। उन्होंने उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने श्रमिको को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु बनाई गई योजना का कई बार नाम बदला।
नरसिंहपुर

संक्रमित कचरे का असुरक्षित संग्रहण, दो दिन में होता है उठाव

जिला अस्पताल में संक्रमित कचरे का संग्रहण असुरक्षित है और हर दो दिन में इस कचरे का उठाव एंजेसी के जरिए होने का दावा है।
नरसिंहपुर

केंद्रीय बजट में खेती को लाभ का धंधा बनाने ठोस प्रावधानों की जरूरत

आगामी केंद्रीय बजट को लेकर पत्रिका द्वारा शुक्रवार को किसानों के साथ संवाद किया गया।
नरसिंहपुर

खमरिया, करेली, बरमान क्षेत्र में निर्बाध विद्युत आपूर्ति कर लगाए औद्योगिक फीडर

कलेक्टर रजनी सिंह ने जिले में लघु एवं मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु आवश्यक व्यवस्थाओं की समीक्षा की।
नरसिंहपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.