जम्मू में बड़े धमाके की साजिश नाकाम, टिफिन में बंद 2 किलो IED मिला, बढ़ाई गई सुरक्षा

नई दिल्लीPublished: Nov 05, 2023 10:28:55 am

शनिवार को जम्मू के नरवाल राजमार्ग पर एक टिफिन बॉक्स टाइमर-आधारित आईडी को सेना ने बरामद किया है, जिसे समय रहने निष्क्रिय कर दिया। अब सेना ने जम्मू में सुरक्षा बढ़ा दी है।

IED found on the Sidhra Narwal highway stretch in Jammu