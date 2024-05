Most Popular Indian Notes: बड़े और छोटे नोटों में भारतीयों की सबसे पसंदीदा कौन, इनकी छपाई पर कितने हजार करोड़ रुपये का हुआ खर्च?

2,000 की जगह 500 का नोट चलन में आया 500 rupees is most popular currencies in India: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI annual Report) की सालाना रिपोर्ट के अनुसार, देश में बड़े नोटों में सबसे ज्‍यादा चलन 500 रुपये के नोट की थी। वर्ष 2016 में नोटबंदी के बाद 1,000 रुपये के नोट का चलन बंद हो गया। उसके बाद कुछ वर्षों तक 2,000 रुपयों का नोट चलन में रहा लेकिन ये नोट बाजार से धीरे धीरे गायब होते गए। अब सबसे नोट चलन में 500 रुपयों का है। आरबीई की रिपोर्ट में बताया गया है कि 500 रुपये मूल्य के नोट की हिस्सेदारी 2024 मार्च तक बढ़कर 86.5% हो गई। मार्च 2023 में यह 77.1% थी।

10 रुपये के नोट चलन में दूसरे नंबर पर Reserve Bank of India annual Report: आरबीआई की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, 31 मार्च 2024 तक बाजार में सबसे ज्यादा नोटों की संख्या 500 रुपये की है। इन नोटों की संख्या 5.16 लाख के करीब है। इसके बाद छोटे नोटों की चलन पर गौर करें तो सबसे ज्यादा पॉपुलर 10 रुपये के नोट हैं। इसी अवधि में बाजार में 10 रुपये के 2.49 लाख नोट चलन में थे। वित्त वर्ष 2023-24 में चलन में मौजूद बैंक नोटों के मूल्य और मात्रा में क्रमशः 3.9% और 7.8% की बढ़ोतरी हुई जबकि पिछले वित्त वर्ष में यह बढ़ोतरी क्रमशः 7.8% और 4.4% रही थी। कीमत के लिहाज से चलन में मौजूद बैंक नोटों की संख्या में बढ़ोतरी वित्‍त वर्ष 2024 में पिछले कुछ वर्षों में सबसे कम रही।