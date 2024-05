दिल्ली में बीच सड़क पर डॉगी को लेकर लेट गई महिला, पुलिस से कहा कि मेरे लिए होटल की व्यवस्था करो

महिला के अचानक सड़क पर लेट जाने से सड़क के एक हिस्से पर ट्रैफिक जाम लगना शुरू हो गया। यह मामला दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली का बताया जा रहा है।

Woman Lies Down On Road in Delhi: दिल्ली के दक्षिण-पश्चिम क्षेत्र में डीसीपी दफ्तर के सामने सड़क पर एक महिला सड़क पर बीचोबीच लेट गई और पुलिस से होटल में अपने रहने की व्यवस्था करने की गुहार लगाने लगी। यह घटना महिपालपुर में डीसीपी ऑफिस के बाहर घटी। संगीता नाम की महिला अपने कुत्ते को पकड़कर जमीन पर लेट गई और चिल्लाने लगी, “मुझे किसी की जरूरत नहीं है।” दरअसल एक महिला ने उसकी मदद करने के भाव से उसे सड़क से उठने और शांत करने की कोशिश की थी।

महिला ने पुलिसकर्मी से कहा, तुम यहां से जााओ… बुधवार की शाम को जब महिला ने सड़क के एक हिस्से को अवरुद्ध कर दिया और एक पुलिसकर्मी ने यातायात को प्रबंधित करने की कोशिश की तो भीड़ जमा हो गई। महिला ने पुलिसकर्मी से कहा, “तुम जाओ। मैं किसी को नहीं देखना चाहती।” महिलापालपुर के होटल में ठहरी हुई थी महिला पुलिस ने जब उससे पूछा कि वह विरोध क्यों कर रही है? संगीता ने कहा कि वह महिपालपुर के एक होटल में रुकी थी लेकिन अब होटल मालिक उसे रुकने की इजाजत नहीं दे रहे हैं और पुलिस से कहा है कि वह उसके लिए किसी होटल में रुकने की व्यवस्था करे। होटल स्टाफ ने कहा कि वह नहीं चुका रही है होटल के बिल पुलिस ने जब महिपालपुर के होटल स्टाफ से पूछताछ की तो पता चला कि महिला कई दिनों से वहां रह रही थी और उसने होटल का बिल नहीं चुकाया था। पुलिस महिला की काउंसलिंग कर रही है। पढ़ना जारी रखे