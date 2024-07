भारत बना अमेरिका का सबसे बड़ा मददगार, पाकिस्तान को रोका जाएगा फंड, जानिए क्या कहता है ये नया विधेयक?

US Bill for India and Pakistan: सबसे खास बात ये है कि ये कानून बनने पर भारत को वर्तमान में भारतीय सेना द्वारा उपयोग किए जा रहे रूसी हथियारों की खरीद के लिए सीएएटीसीए प्रतिबंधों से सीमित छूट मिल जाएगी।

नई दिल्ली•Jul 27, 2024 / 10:03 am• Jyoti Sharma

Representational Image

US Bill for India and Pakistan: अमरीकी संसद में सीनेटर मार्को रुबियो ने गुरुवार को एक विधेयक पेश किया। विधेयक में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के संबंध में भारत को जापान, इजरायल, कोरिया और नाटो (NATO) सहयोगियों जैसे अपने सहयोगियों के समान माना गया है। विधेयक के अनुसार भारत की क्षेत्रीय अखंडता के लिए बढ़ते खतरों की प्रतिक्रिया में भारत का समर्थन किया जाएगा और अगर पाकिस्तान (Pakistan) भारत के खिलाफ आतंकवाद को प्रायोजित करता पाया जाता है तो उसे सुरक्षा सहायता प्राप्त करने से रोका जाएगा। अमरीका के चुनावी माहौल में इस विधेयक के बहुत आगे बढ़ने की संभावना नहीं है, लेकिन भारत-अमरीकी संबंधों पर दोनों दलों के बीच समर्थन को देखते हुए इसे अगरी कांग्रेस में फिर से पेश किया जा सकता है।