Agnipath Scheme को लेकर सेना के तीनों प्रमुख कल PM मोदी से करेंगे मुलाकात

Agneepath Scheme: अग्निपथ योजना को लेकर जारी विरोध प्रदर्शन के बीच कल तीनों सेना प्रमुख प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। इस दौरान इस योजना से जुड़ी ब्रीफ़ उन्हें देंगे।

अग्निपथ योजना को लेकर जारी विरोध प्रदर्शन के बीच अब तीनों सेना प्रमुख पीएम मोदी से कल मुलाकात कर अग्निपथ भर्ती योजना को लेकर ब्रीफ़ करेंगे। इसके अलावा वो इस योजना को लेकर चर्चा भी करेंगे। 14 जून को अग्निपथ योजना की घोषणा के बाद से इसकी आलोचना देशभर में हो रही है। आज इसी के विरोध में भारत बंद का ऐलान किया गया था। इस कारण कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन और ट्रैफिक जाम देखने को मिला था। अब पीएम मोदी से सेना प्रमुखों की मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। इस मुलाकात के बाद सरकार की तरफ से कोई बड़ी घोषणा भी की जा सकती है ।

Agnipath: All 3 armed services chiefs to meet PM tomorrow, brief him