‘TMC मुल्ला, मदरसा, माफिया को बढ़ावा दे रही है’- बंगाल में अमित शाह ने सीएम ममता पर बोला हमला 

"TMC now catering to Mullah, Madrasa, Mafia": Amit Shah rails against CM Mamata in Bengal



Read @ANI Story | https://t.co/oixlZAjW4p#AmitShah #MamataBanerjee #TMC #loksabhapolls2024 #WestBengal pic.twitter.com/xAQDmDygWH