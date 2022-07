Delhi Shopping Festival: सीएम अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान, रोजगार और व्यापार को लेकर अगले साल होगा महोत्सव

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को बड़ा ऐलान किया है। युवाओं के रोजगार और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए आम आदमी पार्टी सरकार दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल के नाम से बड़ा आयोजन करने जा रही है। ये आयोजन अगले वर्ष राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित किया जाएगा।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को दिल्ली की जनता के लिए बड़ा किया हैं। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि अगले साल दिल्ली में एक महीने तक चलने वाला विश्वस्तरीय दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। खास बात यह है कि ये फेस्टिव रोजगार, व्यापार के साथ अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। इस ऐलान को लेकर अरविंद केजरीवाल ने खुद अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से सूचना दी थी कि आज 12 बजे वह दिल्लीवालों के लिए बड़ा ऐलान करेंगे। उन्होंने दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल को लेकर अहम जानकारी दी। इसके साथ ही ये भी बताया कि किस तरह ये युवाओं के लिए खास मौका है।

Arvind Kejriwal Big Announcement For Job And Economy Govt Will Host World Class Delhi Shopping Festival Next Year