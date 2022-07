दिल्ली में बढ़ी MLA की सैलरी, जानिए सबसे ज्यादा किस राज्य में है विधायकों का वेतन

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोमवार से विधानसभा कामानसून सत्र शुरू हो गया है। विधानसभा के इस सत्र पर सभी की नजरें टिकी हुई थीं क्योंकि इस सत्र में विधायकों के वेतन में बढ़ोतरी का बिल पेश किया जाना था। आखिरकार 11 साल के इंतजार के बाद दिल्ली में विधायकों के वेतन में करीब दोगुना बढ़ोतरी हुई।

दिल्ली विधानसभा में विधायकों के वेतन बढ़तरी वाला बिल सोमवार को पेश किया गया। आखिरकार लंबे इंताजर के बाद दिल्ली में विधायकों के वेतन में बढ़ोतरी को हरी झंडी मिल गई। मंत्री कैलाश गहलोत ने सदन में विधायकों, मंत्रियों, चीफ व्हिप, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और लीडर ऑफ ऑपोजिशन के वेतन भत्ते में बढ़ोतरी का बिल पेश किया। इस नए प्रस्ताव के अनुसार, अब दिल्ली के विधायकों को सैलरी के रूप में हर महीने 12 हजार की जगह 30 हजार रुपए मिलेंगे। यही नहीं वेतन के अलावा अन्य भत्ते मिलाकर अब दिल्ली के विधायकों को हर महीने 90 हजार रुपए मिलेंगे।

Delhi Assembly Monsoon Session MLA Salary Hike Know Which State Has Highest Pay to MLA's