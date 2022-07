दिल्ली विधानसभा का दो दिवसीय सत्र आज, विधायकों की सैलरी समेत कई विधेयकों को मिल सकती है मंजूरी

दिल्ली विधानसभा का दो दिवसीय सत्र आज से शुरू हो रहा है। ये विधानसभा का मानसून सत्र है। माना जा रहा है कि इस सत्र में केजरीवाल सरकार कई विधेयक पेश करेगी, इनमें सबसे महत्वपूर्ण विधेयक विधायकों के वेतन में बढ़ोतरी से जुड़ा है।

Published: July 04, 2022 09:51:37 am

दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। दो दिवसीय इस सत्र में विधायकों के वेतन समेत कई बिल पेश किए जाएंगे। विधानसभा का सत्र सुबह 11 बजे से शुरू होगा। यह सत्र चार और पांच जुलाई को चलना है। ऐसे में केजरीवाल सरकार की कोशिश रहेगी की महत्वपूर्ण विधेयकों को इस सत्र में पास कराया जाए। विधानसभा ने बुलेटिन जारी कर बताया है कि दिल्ली सरकार विधायकों का वेतन बढ़ाने के लिए विधेयक पेश करेगी। ये विधेयक काफी लंबे समय से अटका हुआ है। हाल में इसको केंद्रीय गृहमंत्रालय से मंजूरी मिल चुकी है।

