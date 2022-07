दिल्ली और पंजाब में दी जा रही मुफ्त बिजली, गुजरात में क्यों नहीं?: केजरीवाल

IF Delhi, punjab give free electricity why not in Gujarat? : kejriwal 7500 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने ली राष्ट्रीय सेवा की शपथ, बीजेपी को है आम आदमी पार्टी के निर्दलीय कार्यकर्ताओं से डर, गुजरात में कांग्रेस पार्टी सिर्फ कागजों पर

अहमदाबाद Published: July 03, 2022 10:10:42 pm

Ahmedabad. आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अहमदाबाद एयरपोर्ट पर मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली में लोगों को 24 घंटे बिजली मुफ्त मिलती है। अगर हम दिल्ली में मुफ्त बिजली दे सकते हैं तो गुजरात में भी दे सकते हैं। 1 जुलाई से पंजाब में भी बिजली मुफ्त हो गई। गुजरात विधानसभा चुनावों को देखते हुए घोषित किए गए आम आदमी पार्टी के नए पदाधिकारियों के रविवार को हुए शपथग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए केजरीवाल अहमदाबाद पहुंचे थे। उन्होंने नरोडा में आयोजित शपथग्रहण समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि ‘आज आम आदमी पार्टी के नवनियुक्त पदाधिकारी न केवल पद की शपथ लेंगे बल्कि देश की सेवा की भी शपथ लेंगे।’ गुजरात को महात्मा गांधी और सरदार पटेल के सपनों का गुजरात बनाने की शपथ लेंगे। केजरीवाल ने दावा किया कि आज गुजरात में आम आदमी पार्टी के पास कांग्रेस से बड़ा संगठन है। कांग्रेस सिर्फ कागजों पर है। अगले 1 महीने में बूथ तक का संगठन बनेगा और वह संगठन बीजेपी के संगठन से भी बड़ा होगा।

केजरीवाल ने कहा कि गुजरात के लोगों को अब कांग्रेस से कोई उम्मीद नहीं है। पिछले चुनाव में लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया था और उनके विधायक पैसे लेकर बीजेपी के पास चले गए। समारोह में आम आदमी पार्टी के गुजरात प्रदेश प्रभारी संदीप पाठक, पार्टी के गुजरात चुनाव प्रभारी गुलाब सिंह, पार्टी के राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव इसुदान गढवी, गुजरात प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया ने भी सभा को संबोधित किया।

गुजरात में आम आदमी पार्टी के संगठन का बहुत बड़े स्तर पर विस्तार हुआ है। आज 6988 पदाधिकारियों को ईमानदारी से लोगों की सेवा करने की शपथ दिलवाई। “आप” ज़मीन पर लोगों के बीच काम कर रही है। रोज़ हज़ारों लोग जुड़ रहे हैं। https://t.co/b0ES0SCRPD — Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) July 3, 2022 इन बातों पर दिया ध्यान तो बनेगी आप की सरकार

केजरीवाल ने कहा कि आज गुजरात में बड़ी संख्या में लोग भाजपा से नाराज हैं। वो लोग कांग्रेस को भी वोट नहीं दे रहे तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह लोग आम आदमी पार्टी को वोट दें। अगर इन दोनों बातों को ध्यान में रखा जाए तो आने वाले चुनाव में आम आदमी पार्टी की सरकार जरूर बनेगी। इसके लिए प्रत्येक कार्यकर्ता को अगले छह महीने तक दिन-रात 24 घंटे पार्टी को समर्पित करने होंगे। क्योंकि हमें विपक्ष में नहीं बल्कि सरकार बनाने के लिए काम करना है।

