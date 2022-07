Arvind Kejriwal in Ahmedabad: केजरीवाल बोले, '24 घंटे मुफ़्त बिजली देना एक जादू है जो बस मुझे आता है'

Arvind Kejriwal in Ahmedabad: केजरीवाल बोले, '24 घंटे मुफ़्त बिजली देना एक जादू है जो बस मुझे आता है'

Arvind Kejriwal Gujarat visit: अरविन्द केजरीवाल इन दिनों गुजरात में हैं। आज अपने दौरे के दूसरे दिन उन्होंने गुजरात की जनता को फ्री बिजली देने की घोषणा की। इसके साथ ही बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा।

दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविन्द केजरीवाल के गुजरात दौरे का दूसरा दिन है। इस अवसर पर उन्होंने अहमदाबाद में आम जनता को संबोधित किया। उन्होंने दिल्ली और पंजाब के तर्ज पर गुजरात में भी फ्री बिजली की सुविधा देने की बात कही। उन्होंने कहा कि गुजरात में मंत्री ऐश कर रहे हैं, उनकी बिजली का बिल जीरो आता है जबकि वो कई हजार यूनिट बिजली का इस्तेमाल करते हैं। वहीं, गुजरात की जनता को केवल एक लाइट और पंखे के लिए हजारों रुपये देने पड़ते हैं। आखिर जो सुविधा इन मंत्रियों को दी जा रही वो जनता को क्यों नहीं? इस दौरान केजरीवाल ने किसानों को रात में मिलने वाली बिजली पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने के बाद AAP सरकार गुजरात को 300 यूनिट बिजली फ्री देगी।

Free electricity is a magic, said Arvind Kejriwal in Ahmedabad Gujarat