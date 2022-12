Exit Polls पर अरविंद केजरीवाल की पहली प्रतिक्रिया, दिल्ली वालों को दी बधाई, गुजरात के लिए कही ये बात

Exit Polls: सोमवार शाम वोटिंग समाप्त होने के बाद जारी हुए एग्जिट पोल में गुजरात में फिर से बीजेपी की सरकार बनने की बात कही जा रही है। हिमाचल में भाजपा और कांग्रेस में तगड़ी फाइट है। जबकि दिल्ली नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी जीत हासिल करने जा रही है। इस एग्जिट पोल पर अरविंद केजरीवाल की प्रतिक्रिया सामने आई है।

Arvind Kejriwal First Reaction on Exit polls, congratulate-delhites says Gujarat Results is Also Positive