'हमारा शेर यात्रा पर है इसलिए चीता इवेंट का तमाशा कर रहे PM', कांग्रेस का PM मोदी का बड़ा हमला

70 साल बाद भारत की सरजमीं पर चीते आ गए हैं। पीएम मोदी ने आज अपने जन्मदिन पर चीतों को मध्यप्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा। इस बीच कांग्रेस ने चीता प्रोजेक्ट के बहाने पीएम मोदी पर हमला किया है।

Because our sher is out on yatra, Congress calls cheetah event tamasha by PM